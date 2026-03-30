Юрій Гамар двічі обирався мером Самбора

Міський голова Самбора Юрій Гамар подав до НАЗК декларацію про доходи за 2025 рік, де вказав нову квартиру у Самборі та авто Audi Q7 (2025 року випуску) за майже 5 млн грн.

Як вказано у декларації, яку оприлюднили на сайті НАЗК, мер Самбора у 2025 року отримав майже 1,4 млн грн річної зарплати, що на 215 тис. грн більше, ніж у 2024 році. Посадовець також отримав подарунок вартістю 332 тис. грн від доньки та 2,5 млн грн від продажу нерухомості.

Щодо нерухомості, то влітку 2025 року мер Самбора став власником нової квартири у місті площею 104,6 м2, задекларованою вартістю 3,6 млн грн. Це єдина нерухомість, яку декларує посадовець.

У 2025 році Юрій Гамар також став власником авто Audi Q7 (2025 року випуску) за майже 5 млн грн. Посадовець вказує також фінансові зобов’язання: дві позики загалом на 3,2 млн грн та 1,8 млн грн іпотеки.

Нагадаємо, що торік Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про конфіскацію авто Audi Q7 (2023 року випуску), яким користувався Юрій Гамар. НАБУ та САП з’ясували, що у 2023 році донька мера набула у власність це авто, але ним користувався виключно Юрій Гамар. У подальшому задля уникнення конфіскації автомобіль переоформили на третю особу – колишнього підлеглого Гамара (працівника комунального підприємства). Рішення про конфіскацію авто зараз намагаються скасувати у Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду.

59-річний Юрій Гамар двічі обирався мером Самбора. Переміг на виборах у 2020 році як самовисуванець, місцеві вибори у 2015 році він виграв як кандидат від партії «Воля». До цього працював викладачем фізкультури у Самбірському технікумі економіки та інформатики.

