Максим Козицький – це перший очільник області, який перебуває на посаді понад шість років

Голова Львівської обласної військової адміністрації (ЛОВА) Максим Козицький подав до НАЗК декларацію про доходи за 2025 рік, вказавши 1,4 млн грн зарплати, а також 1 млн грн йому подарував батько Зіновій Козицький.

Як вказано у декларації, яку оприлюднили на сайті НАЗК, у 2025 році річна зарплата очільника Львівщини становила 1,4 млн грн, що на 251 тис. грн більше, ніж у 2024 році. Максим Козицький також вказує 77 тис. грн процентів від банків та 1 млн грн подарунку від батька Зіновія Козицького.

У 2025 році посадовець не купував нерухомості. Він із донькою проживає у квартирі Таміли Козицької площею 92,1 м2. У Максима Козицького немає власного чи орендованого авто. Із 2023 року він є власником швейцарського годинника Breguet за 709 тис. грн.

Як повідомляв ZAXID.NET, у березні 2025 року Максим Козицький розлучився зі своєю дружиною Оксаною.

45-річний Максим Козицький очолює ЛОВА із 2020 року – це перший очільник області, який перебуває на посаді понад шість років. До призначення на посаду голови ЛОВА разом із батьком володів бізнесом у сфері відновлювальної енергетики. Батько голови ЛОВА Зіновій Козицький є одним із найбагатших бізнесменів Львівщини. У 2021 році він увійшов у топ-100 найбагатших українців за рейтингом «НВ». Із капіталом 145 млн доларів Козицький-старший посів 70-те місце рейтингу. Уже багато років Зіновій Козицький володіє підприємствами з видобутку нафти та газу, а також фірмами, які спеціалізуються на відновлювальній енергетиці – сонячні та вітрові електростанції.

