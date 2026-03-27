Голова Львівської ОВА Максим Козицький задекларував доходи за 2025 рік
Посадовець не купував нерухомості та отримав 1 млн грн подарунку від батька
Голова Львівської обласної військової адміністрації (ЛОВА) Максим Козицький подав до НАЗК декларацію про доходи за 2025 рік, вказавши 1,4 млн грн зарплати, а також 1 млн грн йому подарував батько Зіновій Козицький.
Як вказано у декларації, яку оприлюднили на сайті НАЗК, у 2025 році річна зарплата очільника Львівщини становила 1,4 млн грн, що на 251 тис. грн більше, ніж у 2024 році. Максим Козицький також вказує 77 тис. грн процентів від банків та 1 млн грн подарунку від батька Зіновія Козицького.
У 2025 році посадовець не купував нерухомості. Він із донькою проживає у квартирі Таміли Козицької площею 92,1 м2. У Максима Козицького немає власного чи орендованого авто. Із 2023 року він є власником швейцарського годинника Breguet за 709 тис. грн.
Як повідомляв ZAXID.NET, у березні 2025 року Максим Козицький розлучився зі своєю дружиною Оксаною.
45-річний Максим Козицький очолює ЛОВА із 2020 року – це перший очільник області, який перебуває на посаді понад шість років. До призначення на посаду голови ЛОВА разом із батьком володів бізнесом у сфері відновлювальної енергетики. Батько голови ЛОВА Зіновій Козицький є одним із найбагатших бізнесменів Львівщини. У 2021 році він увійшов у топ-100 найбагатших українців за рейтингом «НВ». Із капіталом 145 млн доларів Козицький-старший посів 70-те місце рейтингу. Уже багато років Зіновій Козицький володіє підприємствами з видобутку нафти та газу, а також фірмами, які спеціалізуються на відновлювальній енергетиці – сонячні та вітрові електростанції.
