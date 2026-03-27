У березні 2025 року президент Володимир Зеленський призначив Павла Грабського головою Львівської РДА

Голова Львівської районної державної адміністрації (РДА) Павло Грабський подав до НАЗК декларацію за 2025 рік, вказавши 9,1 млн грн спільних доходів із дружиною, яка також придбала нове авто.

Як вказано у декларації, яку оприлюднило НАЗК, у 2025 році Павло Грабський отримав 1 млн грн зарплати у Львівській РДА, а також 167 тис. грн у Самбірській РДА, де він працював до призначення головою Львівської РДА. Посадовець також отримав 1,6 млн грн від продажу нерухомості. Дружина посадовця Олеся Грабська займається підприємницькою діяльністю та вказує 6,2 млн грн доходу.

У 2025 році Олеся Грабська стала власницею авто BMW X3 (2017 року випуску), задекларованою вартістю 693 тис. грн. Це її друга автівка – із 2024 року вона також володіє Kia Soul (2017 року випуску).

Олеся Грабська декларує дві земельні ділянки та житловий будинок (122,7 м2) у селі Оброшине під Львовом, іншою співвласницею є її родичка Ганна Добровецька. Подружжя також може користуватись квартирою у Хирові (31,8 м2).

Нагадаємо, що у березні 2025 року президент Володимир Зеленський призначив Павла Грабського головою Львівської РДА. Злет кар’єри Павла Грабського стався у 2021 році, коли його призначили заступником голови Самбірської РДА, у 2023 році він став першим заступником голови цієї РДА. До цього Грабський працював охоронцем нічного клубу, тренером чи взагалі був безробітним.

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та депутатів за 2025 рік.