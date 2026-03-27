У 2025 році річна зарплата Богдана Дубневича становила понад 1 млн грн

Голова Солонківської ОТГ Богдан Дубневич подав до НАЗК декларацію про доходи за 2025 рік. Посадовець орендує новий позашляховик Toyota Sequoia та вказує збільшення зарплати. Загальний річний дохід подружжя становить 4,1 млн грн, також Дубневичі мають 1,4 млн доларів заощаджень, які зберігають готівкою.

Як вказано у декларації про доходи, яку оприлюднили на сайті НАЗК, у 2025 році декларував 326 тис. грн зарплати, а у 2023 році – 739 тис. грн. Торік очільник Солонківської ОТГ отримав 283 тис. грн пенсії та 32 тис. грн від продажу майна. Дружина посадовця Тетяна Дубневич отримала 2,5 млн грн від підприємницької діяльності, 177 тис. грн пенсії та 15 тис. грн зарплати у ТзОВ «Лембергінвест».

У 2025 році Богдан Дубневич почав орендувати позашляховик Toyota Sequoia (2025 року випуску) у ТзОВ «Ім Шевченка», співвласником якого є його син Павло.

У декларації посадовця вказано 18 об’єктів нерухомості, якими володіє він чи його дружина. У 2023 році Тетяна Дубневич за 330 тис. грн стала власницею 40 земельних ділянок у селі Суходіл, однак у декларації за 2025 рік цієї нерухомості дружина посадовця уже не вказує.

Подружжя також має коштовні годинники, прикраси, мисливську зброю. Більшість своїх заощаджень Богдан Дубневич із дружиною зберігають готівкою: 1,4 млн доларів та 2,5 млн грн. Посадовець також вказав у декларації 6,3 млн грн донатів на ЗСУ. Варто зазначити, що сума заощаджень зменшилась, порівняно із 2024 роком.

У 2024 році Тетяна Дубневич стала власницею ТзОВ «Модерн арт-готель». Щодо бізнесу, то із нею також пов’язані: ТзОВ «Мисливське господарство Зубр», ПАТ «Рівненський завод надміцних залізобетонних конструкцій», ТзОВ «НВП Корпорація КРТ», ТзОВ «Джеб», ТзОВ «Галицький дім» і ТзОВ «Сінема енд Джаз».

Нагадаємо, що брат Богдана Дубневича – нардеп Ярослав Дубневич перебуває у міжнародному розшуку за підозрою в організації газової афери на 2 млрд грн та переховується за кордоном. Журналісти-розслідувачі з’ясували, що найближчі родичі народного депутата-втікача Ярослава Дубневича отримали громадянство та оселились в Аргентині.

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та депутатів за 2025 рік.