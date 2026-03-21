Наталія Шаховська виграла вибори ректора політехніки у 2025 році, ставши першою жінкою, яка очолила університет

Ректорка Львівської політехніки Наталія Шаховська подала до НАЗК декларацію за 2025 рік, вказавши загалом 5,5 млн грн доходів. Левова частка грошей – це зарплати, стипендії чи гонорари з різних університетів.

Як вказано у декларації, яку оприлюднили на сайті НАЗК, у 2025 році Наталія Шаховська отримала 947 тис. грн зарплати та ще 668 тис. грн гонорарів чи інших виплат у Львівській політехніці. Науковиця також декларує 2,5 млн грн стипендії від Британської академії, 1 млн грн зарплати у Краківському сільськогосподарському університеті, майже 200 тис. грн зарплати від Університету прикладних наук в Берліні, також 27 тис. грн стипендії НАН України та ін. Чоловік ректорки Роман Шаховський декларує близько 100 тис. грн доходу у 2025 році.

У 2025 році, як і під час повномасштабної війни, подружжя не купувало нової нерухомості чи авто. Наталія Шаховська є власницею квартири у Львові (73,4 м2), а також земельної ділянки та дачного будинку (136 м2) у селищі Івано-Франкове. Її чоловік із 2021 року є власником авто Volkswagen Passat 2018 року випуску.

Наталія Шаховська виграла вибори ректора політехніки у 2025 році, ставши першою жінкою, яка очолила університет. Після цього, за процедурою, вона пройшла перевірку НАЗК. За результатами перевірки МОН уклало з нею контракт на п’ять років.

47-річна Наталія Шаховська – докторка технічних наук, професорка та засновниця кафедри систем штучного інтелекту. Вона входить до найцитованіших науковців світу. Після оголошення результатів виборів Наталія Шаховська заявила, що планує очолювати університет впродовж одного терміну. Про візію розвитку Львівської політехніки Наталія Шаховська розповідала у своєму блозі на ZAXID.NET.

