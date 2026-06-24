У селі Репужинці Чернівецького району під час купання в Дністрі під водою зникли чоловік і двоє його дітей. Наразі рятувальники шукають їх по акваторії річки. Про це повідомили в управлінні ДСНС в Чернівецькій області. 50-річний чоловік та двоє його дітей віком 8 років зникли надвечір.

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Від ДСНС залучена техніка, човни та пʼятеро рятувальників, від поліції – 14 правоохоронців, техніка, безпілотник та службовий собака.

Наразі обстежують акваторію річки та прибережну територію. Обставини події встановлюють правоохоронці. «Рятувальники вкотре закликають громадян не нехтувати правилами безпеки під час відпочинку біля водойм та уважно стежити за дітьми, не залишаючи їх без нагляду навіть на короткий час», – повідомила Мирослава Іванчук.

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Нагадаємо, що 23 червня рятувальники на другий день пошуків у річці Дністер на Прикарпатті виявили тіло 13-річного мешканця Галича Сергія Бігуна. Хлопець зник під час відпочинку з однолітком близько 13:00 22 червня. Тоді на березі річки виявили особисті речі дитини, зокрема футболку та спальник. Правоохоронці відкрили кримінальну справу.