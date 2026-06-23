Дві колишні чиновниці отримали нові підозри за махінації з соцвиплатами

Поліцейські спільно з прокурорами оголосили про підозри трьом ексчиновницям Дрогобицької РДА, які оформили соцвиплати родичам та знайомим на суму майже 41 млн грн. Серед підозрюваних колишня начальниця управління праці та соціального захисту Дрогобицької РДА Галина Чапля та очільниця бухгалтерського відділу Галина Ступницька, які вже отримали аналогічну підозру на початку 2025 року. Також підозру в пособництві оголосили провідній спеціалістці відділу сімейної політики Світлані Андрунів.

Як повідомили у вівторок, 23 червня, у поліції та прокуратурі Львівщини, посадовиці оформляли соціальні виплати, зокрема, родичам та знайомим, які насправді їх не потребували. Йшлося про допомогу при народженні дитини, державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям та допомогу на догляд за особами з інвалідністю.

«Тоді як насправді жодних підстав отримувати такі виплати псевдозаявники не мали: підозрювані просто вносили їхні прізвища у списки для виплат. У такий спосіб липових отримувачів маскували серед тих, хто справді мав законне право на державну підтримку», – повідомили в прокуратурі.

Дрогобицькі чиновниці отримали нові підозри

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Документи з інформацією про призначення соцвиплат скеровували в Дрогобицьке управління Державної казначейської служби, і на їх підставі отримувачам систематично нараховували грошову допомогу.

За версією слідства, з січня 2020 до березня 2024 року незаконні виплати отримали 47 людей на суму майже 41 млн грн.

Двом експосадовицям повідомили про підозри в розтраті чужого майна через зловживання службовим становищем за попередньою змовою (ч. 5 ст. 191 ККУ), а колишній спеціалістці управління – у пособництві вчинення цього кримінального правопорушення (ч. 5 ст. 27 - ч. 5 ст. 191 ККУ).

Також у межах кримінального провадження прокурори готують цивільний позов до підозрюваних про стягнення матеріальної шкоди на суму безпідставних виплат.

За даними ZAXID.NET, нові підозри отримали колишня начальниця управління праці та соціального захисту Дрогобицької РДА Галина Чапля та очільниця бухгалтерського відділу Галина Ступницька. Раніше їх викрили на безпідставних виплатах ще 11 громадянам на понад 8,5 млн грн. Підозрювані уже звільнені з посад, а справа перебуває на розгляді у суді. Також підозру в новій справі вручили провідній спеціалістці відділу сімейної політики Світлані Андрунів.