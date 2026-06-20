Кирило Буданов назвав рішення польського президента недружнім кроком

Голова Офісу президента Кирило Буданов у суботу, 20 червня, повідомив, що відмовляється від польської державної нагороди після рішення президента Польщі Кароля Навроцького позбавити президента України Володимира Зеленського Ордена Білого Орла.

Він назвав рішення польського президента недружнім кроком щодо українського народу та заявив, що від нього виграє насамперед Росія.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

«Безумовно, це подарунок для московського агресора, який той обов’язково використає проти обох наших країн», – наголосив Буданов.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

За його словами, історичні питання мають бути предметом осмислення та діалогу, а не політичних спекуляцій.

Буданов також заявив, що Україна має право на власну історичну пам’ять та гідність, а жодна інша держава не повинна диктувати українцям їхнє бачення історії. Він висловив переконання, що рішення Навроцького не має стосунку до справедливості, та звернув увагу на те, що Ордена Білого Орла досі не був позбавлений італійський диктатор Беніто Муссоліні.

У зв’язку з цим Буданов повідомив про відмову від Золотого офіцерського хреста ордена «За заслуги перед Польщею», яким його було нагороджено торік. Водночас він підкреслив, що Україна й надалі дотримуватиметься принципів рівноправного партнерства із союзниками та продовжить боротьбу проти російської агресії.

Золотий офіцерський хрест ордена «За заслуги перед Польщею»

«Впевнений, що українське суспільство – і військові, і цивільні – відчувають такі ж емоції та підтримають цей крок», – додав голова ОП.

Нагадаємо, у п’ятницю, 19 червня, президент Польщі Кароль Навроцький повідомив про рішення позбавити президента України Володимира Зеленського Ордена Білого Орла – найвищої державної нагороди країни.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга після цього рішення вирішив відмовитися від нагороди Командорський хрест із зіркою Ордена «За заслуги перед Польщею».