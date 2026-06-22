Роботи триватимуть до 28 червня

В колишньому селі Пужники на території Коропецької громади на Тернопільщині 22 червня стартував новий етап робіт з пошуку поховань поляків. Мешканці цього села трагічно загинули у лютому 1945 року. Роботи триватимуть до 28 червня 2026 року. Про це повідомили в Українському інституті національної пам’яті у понеділок, 22 червня.

Дослідження проведуть фахівці спеціалізованої установи «Волинські старожитності» за участі польських науковців – співробітників Поморського медичного університету в Щецині, а також представників Фундації «Свобода і Демократія», Інституту національної пам’яті Республіки Польща.

За проведенням робіт наглядатимуть працівники комунального підприємства Івано-Франківської облради з питань пошуку та перепоховання жертв воєн, депортацій та репресій тоталітарних режимів «Пам’ять». Вони надаватимуть консультації з історії.

Нагадаємо, на території Пужників польські поховання виявили у серпні 2023 року. Саме тут вирішили розпочати ексгумацію тіл жертв Волинської трагедії. Розкопки проводили спільно українські та польські спеціалісти з квітня по травень 2025 року та виявили останки 42 людей. Міністр культури Республіки Польщі Пьотр Глінський зазначив, що вперше за довгі роки вдалося отримати офіційний дозвіл від української влади на ексгумацію тіл поляків. Знайдені під час ексгумаційних досліджень останки у вересні 2025 року перепоховали на місцевому цвинтарі. З 22 до 28 червня буде проводитися другий етап пошуків останків загиблих поляків.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Пужники – колишнє село на Тернопільщині, де в період між двома світовими війнами мешкали представники польського етносу. У лютому 1945 року Пужники зазнали збройного нападу. Як наголошує український історик Володимир Бірчак, 12 лютого 1945 року у селі Пужники відбувся бій між відділами УПА «Сірі вовки» та «Чорноморці» і «стрибками» (істрєбітєльний батальйон) та оперативною групою Коропецького РВ НКВС.

За даними архівних джерел, частина мешканців села трагічно загинула, а саме село було спалено. У 1949 році радянська влада ліквідувала село. Територія колишнього села Пужники надалі залишалася незаселеною і поступово заросла лісом.

Додамо, що у червні на місці колишнього села Гута Пеняцька Золочівського району на Львівщині закінчили пошук місць поховань останків місцевих жителів з польського етносу, які загинули 1944 року. Роботи тривали 10 днів. Загалом на дослідженій території людські останки виявили на 25 локаціях, проте загальної кількості жертв дослідники не називають.