Розкопки тривали з квітня по травень 2025 року

Останки людей, яких виявили під час ексгумаційних робіт в селі Пужники на Тернопільщині, перепоховають у вересні цього року. Про це Укрінформу повідомив заступник міністра культури та стратегічних комунікацій Андрій Наджос. Рештки поховають в тому ж селі, де виявили братську могилу.

Останки поляків, які проживали в населеному пункті Пужники до 1945 року, перепоховають на місцевому кладовищі. «Перепоховання заплановане на початок вересня. Рішення про його проведення було ухвалене за взаємною згодою української та польської сторін», – зазначив Андрій Наджос.

Кладовище вже в неіснуючому населеному пункті Пужники Монастириської громади обрали через те, що воно символічно пов’язане з подіями та жертвами, яких було вбито в лютому 1945 року. До церемонії поховання залучать родичів загиблих із Польщі.

Як повідомлялося, розкопки проводили спільно українські та польські спеціалісти з квітня по травень 2025 року. Під час ексгумаційних робіт експедиція виявила останки 42 людей. Міністр культури Республіки Польщі Пьотр Глінський зазначив, що вперше за довгі роки вдалося отримати офіційний дозвіл від української влади на ексгумацію тіл поляків.

Пужники – це колишнє село на території України. Розташовувалося на території колишнього Бучацького повіту (за радянщини і до 2020 року — Монастириського району, з 2020 року – Чортківського району Тернопільської області). Перша згадка про село Пужники датується 1424 роком. Власником маєтку у 1880 році був поляк Титус Шавловський. В 1939 році в населеному пункті проживало 1020 поляків і 20 українців. У лютому 1945 року село було спалено дотла. Спочатку були поодинокі факти підпалу помешкань як поляками, так і українцями під час Другої світової війни, а підпал села вночі з 12 на 13 лютого 1945 року – справа рук НКВД.