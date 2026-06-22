Канцелярія президента Польщі отримала орден Білого Орла, який повернув Зеленський

У Канцелярії президента Польщі повідомили, що у понеділок, 22 червня, отримали орден Білого Орла, який до Варшави надіслав Володимир Зеленський після рішення Кароля Навроцького позбавити його нагороди. Про це розповів речник президента Польщі Рафал Лескевич в інтерв’ю для Polsat News, передає «Європейська правда».

«Дійсно, орден було повернуто. Сьогодні ми отримали його в Канцелярії президента», – сказав Рафал Лескевич.

За словами речника президента Польщі, орден передадуть на зберігання до Управління нагород та призначень. Орденом, який відкликали у Володимира Зеленського, не нагороджуватимуть інших людей.

«Нагорода надійде на зберігання, де буде гідно й з повагою зберігатися, адже це найвища й найважливіша польська державна нагорода. Більше нікому вона не буде присвоєна. Посвідчення втрачає чинність, тому орден разом із посвідченням перебуватиме на зберіганні у Канцелярії президента», – розповів Рафал Лескевич.

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Водночас Рафал Лескевич наголосив, що позбавлення Володимира Зеленського ордену Білого Орла «не спрямовано проти українців», а справжнім ворогом Європи, України та «всього вільного світу» залишається Росія.

Як повідомляв ZAXID.NET, 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що позбавив Володимира Зеленського ордену Білого Орла – найвищої польської державної нагороди, якою 5 квітня 2023 року президента України удостоїв його тодішній колега Анджей Дуда.

Таке рішення Кароль Навроцький ухвалив через указ Володимира Зеленського про надання одному з підрозділів ЗСУ найменування на честь Героїв УПА, який президент України підписав наприкінці травня. За словами Кароля Навроцького, цей указ – образа Польщі.

20 червня Володимир Зеленський відправив Каролю Навроцькому орден кур’єром «Нової пошти». Він також зазначив, що Польща не відкликала нагородження «Білим Орлом» російської імператриці Катерини II, італійського диктатора Беніто Муссоліні та ексканцлера Німеччини Герхарда Шредера, якого вважають другом Владіміра Путіна.

На знак підтримки Володимира Зеленського від «Білого Орла» також відмовились експрезиденти України Леонід Кучма, Віктор Ющенко, Петро Порошенко. Крім того, польські державні відзнаки повернули колишній прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, міністр МЗС України Андрій Сибіга, керівник Офісу Президента Кирило Буданов, посол України в Польщі Василь Боднар та посол України в Чехії та колишній посол у Польщі Василь Зварич.

Водночас ексдепутат Сейму Польщі Пйотр Фоглер висловив незгоду з рішенням Кароля Навроцького та повернув йому свій Золотий Хрест Заслуги.

У понеділок, 22 червня, віцеспікер Сенату Польщі Міхал Камінський заявив, що повертає Україні дві державні нагороди.