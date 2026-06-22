Віцеспікер Сенату Польщі Міхал Камінський відмовився від українських державних нагород

Віцеспікер Сенату Польщі Міхал Камінський заявив, що повертає Україні дві державні нагороди. Таке рішення він ухвалив на тлі суперечок між Україною та Польщею, що виникли після указу Володимира Зеленського про надання одному з підрозділів ЗСУ почесного найменування на честь Героїв УПА. Зокрема, таким чином Міхал Камінський заявив, що відповідає на дії Володимира Зеленського та інших українських посадовців, які відмовилися від польських державних нагород. Про це йдеться у листі Міхала Камінського українському послу, з яким ознайомилося польське політичне інтернет-видання 300Polityka.

За словами Міхала Камінського, він отримав дві українські державні нагороди за діяльність зі сприяння європейській інтеграції України. Зокрема, за «написання першої в історії Європейського парламенту доповіді про членство України в Європейському Союзі». Також у листі Міхал Камінський назвав себе «адвокатом України в Європі», коли більшість європейських політиків «стримано ставилися до українських прагнень».

«Ми підтримували Україну політично, дипломатично та економічно, послідовно прагнучи її присутності в євроатлантичних та європейських структурах. Роками ми свідомо обмежували історичні суперечки, визнаючи, що майбутнє польсько-українських відносин вимагає відповідальності та доброї волі. На жаль, сьогодні важко уникнути враження, що ця добра воля не зустріла належної взаємності», – йдеться у листі Міхала Камінського.

Також у своєму листі Міхал Камінський зауважив, що повномасштабна російсько-українська війна триває вже пʼятий рік і заявив, що «значною мірою» витрати на допомогу Україні покривають польські та європейські платники податків.

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«Польща та Європа висловили солідарність Україні в безпрецедентних масштабах. Сотні мільярдів євро допомоги, військової, політичної та гуманітарної підтримки, а також відкриття кордонів були виразом переконання, що Україна бореться за цінності, які поділяє весь демократичний світ», – заявив Міхал Камінський.

Міхал Камінський висловив невдоволення указом Володимира Зеленського про надання Окремому центру спеціальних операцій «Північ» Сил спеціальних операцій ЗСУ найменування на честь Героїв УПА. На думку віцеспікера Сенату Польщі, Україна має засудити дії ОУН та УПА та не героїзувати їх.

«Після років такої величезної підтримки з боку Польщі та Європи Україна досі не зважилася однозначно засудити винуватців Волинської різанини та масових убивств, скоєних ОУН та УПА проти польських громадян. Важко зрозуміти, чому Україна продовжує визнавати національних героїв у колах, відповідальних за один з найтрагічніших розділів в історії польсько-українських відносин. Ще важче зрозуміти, чому у XXI столітті осіб, пов’язаних з цими злочинами, іноді представляють як взірці патріотизму для наступних поколінь українців», – заявив віцеспікер Сенату Польщі.

Тому, за словами Міхала Камінського, він з «глибоким жалем» ухвалив рішення про повернення двох українських державних нагород.

«Я прийняв ці нагороди як вираз спільних цінностей, які мали сформувати основу відносин між Польщею та Україною. Сьогодні я не можу їх зберегти, оскільки найвища влада України та значна частина її політичної еліти досі не зважилися однозначно засудити винуватців Волинської різанини та масових убивств, скоєних проти громадян Польщі. Тому я повертаю нагороди та прошу передати їх відповідним українським органам влади», – заявив Міхал Камінський.

Відомо, що у 2008 році Україна нагородила Міхала Камінського орденом «За заслуги» III ступеня.

Нагадаємо, 27 травня Володимир Зеленський надав найменування на честь Героїв УПА Окремому центру спеціальних операцій «Північ» Сил спеціальних операцій ЗСУ. Указ Володимира Зеленського викликав обурення серед низки польських політиків, зокрема президента Кароля Навроцького, який заявив, що рішення президента України – образа Польщі.

19 червня Кароль Навроцький заявив, що позбавив Володимира Зеленського Ордена Білого Орла. Наступного дня, 20 червня, Зеленський відправив Навроцькому орден кур’єром «Нової пошти», зазначивши, що Польща не відкликала нагородження «Білим Орлом» російської імператриці Катерини II, італійського диктатора Беніто Муссоліні та ексканцлера Німеччини Герхарда Шредера, якого вважають другом Владіміра Путіна.

Після цього від цієї нагороди також відмовились експрезиденти України Леонід Кучма, Віктор Ющенко, Петро Порошенко. Також польські державні відзнаки повернули колишній прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, глава МЗС України Андрій Сибіга, керівник Офісу президента Кирило Буданов, посол України в Польщі Василь Боднар та посол України в Чехії та колишній посол у Польщі Василь Зварич.

Водночас ексдепутат Сейму Польщі Пйотр Фоглер висловив незгоду з рішенням Кароля Навроцького та повернув йому свій Золотий Хрест Заслуги.