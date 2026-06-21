Гройсман повернув Лицарський хрест Ордена Заслуг Республіки Польща

Колишній прем’єр-міністр Володимир Гройсман повернув Лицарський хрест Ордена Заслуг Республіки Польща, який він отримав у 2011 році за розвиток регіональної співпраці між містами України та Польщі. Про це він повідомив на своїй сторінці у фейсбуці у неділю, 21 червня.

За словами Гройсмана, рішення про повернення нагороди є жестом солідарності з Україною та президентом Володимиром Зеленським.

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«У 2011 році, будучи мером Вінниці, я отримав Лицарський хрест Ордена Заслуг Республіки Польща за розвиток регіональної співпраці з польськими містами. Ця нагорода для мене особиста. Саме тому рішення повернути її – теж особисте. Я повертаю орден на знак солідарності з Україною та президентом Зеленським», – йдеться у дописі.

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Лицарський хрест Ордена Заслуг Республіки Польща

Він наголосив, що не має образи на польський народ і висловив вдячність Польщі за підтримку України та допомогу українцям після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Гройсман підкреслив, що історичні суперечки між сусідніми державами є природними, однак у час війни вони не повинні переважати спільні інтереси. Він також зазначив, що Росія зацікавлена у загостренні відносин між Україною та Польщею, щоб послабити їхню єдність.

Нагадаємо, 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що вирішив позбавити українського президента Володимира Зеленського ордена Білого Орла. Цьому рішенню передував указ Зеленського про надання найменування на честь Героїв УПА Окремому центру спеціальних операцій «Північ» Сил спеціальних операцій ЗСУ.

20 червня Володимир Зеленський надіслав президенту Польщі Каролю Навроцькому орден Білого Орла у Варшаву «Новою поштою».

Колишні президенти України – Леонід Кучма, Віктор Ющенко, Петро Порошенко – на знак солідарності з чинним главою держави Володимиром Зеленським також заявили про відмову від найвищої державної нагороди Польщі.