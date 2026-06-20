Сікорський прокоментував реакцію РФ на рішення Польщі позбавити Зеленського найвищої нагороди
За словами міністра, конфлікт між Польщею та Україною тішить російську владу
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Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відреагував на реакцію Росії щодо рішення польського президента Кароля Навроцького відкликати нагороду президента України Володимира Зеленського після перейменування одного з українських підрозділів на честь героїв УПА.
«Є схвалення», – написав Сікорський у соцмережі «Ікс», звертаючись до Навроцького.
Нижче він прикріпив скриншот допису заступника голови Ради безпеки РФ Дмітрія Медведєва, який позитивно оцінив рішення польського президента.
Пізніше Сікорський опублікував колаж із фото Навроцького та Зеленського та написав: «Переможцем у війні за історичний порядок може стати лише Москва».
За словами міністра, конфлікт між Польщею та Україною грає на руку російському диктатору Владіміру Путіну і шокує союзників.
«Завдання президентів Зеленського та Навроцького – заспокоїти пристрасті, а не розпалювати напруженість. Лінія фронту пролягає деінде», – заявив Радослав Сікорський.
Нагадаємо, 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький заявив про рішення позбавити президента України Володимира Зеленського Ордена Білого Орла – найвищої польської державної відзнаки. Для набуття чинності цього рішення ще потрібен підпис прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска.
Таке рішення ухвалили після того, як наприкінці травня Володимир Зеленський надав найменування на честь Героїв УПА Окремому центру спеціальних операцій «Північ» Сил спеціальних операцій ЗСУ. У відповідь низка польських політиків, зокрема Навроцький, різко розкритикували цей крок, назвавши його образливим для Польщі.
Після рішення польської сторони позбавити Володимира Зеленського Ордена Білого Орла кілька українських топпосадовців вирішили відмовитися від своїх польських нагород. Зокрема, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відмовився від Командорського хреста із зіркою Ордена «За заслуги перед Польщею». За ним від польської нагороди також відмовився очільник Офісу президента Кирило Буданов, а посол України в Польщі Василь Боднар повідомив про повернення Кавалерського хреста Ордена «За заслуги перед Республікою Польща».