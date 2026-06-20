Сікорський вважає, що Зеленському та Навроцькому потрібно «заспокоїти пристрасті»

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відреагував на реакцію Росії щодо рішення польського президента Кароля Навроцького відкликати нагороду президента України Володимира Зеленського після перейменування одного з українських підрозділів на честь героїв УПА.

«Є схвалення», – написав Сікорський у соцмережі «Ікс», звертаючись до Навроцького.

Нижче він прикріпив скриншот допису заступника голови Ради безпеки РФ Дмітрія Медведєва, який позитивно оцінив рішення польського президента.

Пізніше Сікорський опублікував колаж із фото Навроцького та Зеленського та написав: «Переможцем у війні за історичний порядок може стати лише Москва».

За словами міністра, конфлікт між Польщею та Україною грає на руку російському диктатору Владіміру Путіну і шокує союзників.

«Завдання президентів Зеленського та Навроцького – заспокоїти пристрасті, а не розпалювати напруженість. Лінія фронту пролягає деінде», – заявив Радослав Сікорський.

Нагадаємо, 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький заявив про рішення позбавити президента України Володимира Зеленського Ордена Білого Орла – найвищої польської державної відзнаки. Для набуття чинності цього рішення ще потрібен підпис прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска.

Таке рішення ухвалили після того, як наприкінці травня Володимир Зеленський надав найменування на честь Героїв УПА Окремому центру спеціальних операцій «Північ» Сил спеціальних операцій ЗСУ. У відповідь низка польських політиків, зокрема Навроцький, різко розкритикували цей крок, назвавши його образливим для Польщі.