Василь Боднар не погоджується з рішенням щодо позбавлення Зеленського ордена

Посол України у Польщі Василь Боднар у суботу, 20 червня, заявив, що поверне отриману ним польську державну нагороду після рішення президента Кароля Навроцького позбавити Володимира Зеленського Ордена Білого Орла.

За словами Боднара, українці сприймають Польщу як союзника та партнера, а між країнами зберігаються тісні безпекові та політичні зв’язки. Він зазначив, що у польсько-українських відносинах уже вдалося досягти значного прогресу впродовж останніх років, попри складні історичні питання. Водночас дипломат наголосив, що не може погодитися з рішенням щодо позбавлення Володимира Зеленського найвищої польської державної нагороди.

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«В умовах війни Росії проти України… це рішення сприймається особливо болісно і емоційно, як жест щодо всього українського народу», – зазначив Боднар.

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У зв’язку з цим він повідомив про рішення повернути Кавалерський хрест Ордена «За заслуги перед Республікою Польща».

Кавалерський хрест Ордена «За заслуги перед Республікою Польща»

При цьому посол висловив переконання, що у відносинах між Україною та Польщею зрештою переважать взаємна повага та політичний діалог.

Нагадаємо, у п’ятницю, 19 червня, президент Польщі Кароль Навроцький повідомив про рішення позбавити президента України Володимира Зеленського Ордена Білого Орла – найвищої державної нагороди країни.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга після цього рішення вирішив відмовитися від нагороди Командорський хрест із зіркою Ордена «За заслуги перед Польщею». За ним від польської нагороди також відмовився очільник Офісу президента Кирило Буданов.