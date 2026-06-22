Пожежа в садибі Миклашевських в селі Біленьке, 22 червня 2026 рік

У понеділок, 22 червня, російські війська дроном атакували історичну садибу родини Миклашевських в селі Біленьке біля Запоріжжя, в якій працювала школа. Унікальна архітектурна та історична пам’ятка регіону повністю знищена. Про це повідомила керівниця пресслужби Національного заповідника «Хортиця» Анна Головко.

За її словами, досі це була єдина настільки добре збережена садиба на території Запорізького краю.

«Садиба Михайла Миклашевського – представника старовинного українського козацько-старшинського роду – була не просто архітектурною та історичною пам’яткою. Вона пережила численні історичні потрясіння за понад півтора століття свого існування та неодноразово зазнавала пошкоджень уже під час повномасштабної російсько-української війни. Сьогодні ми, ймовірно, втратили її назавжди», – ідеться в повідомленні.

Відомо, що садибу збудували у 1853–1916 роках в стилі неоренесансу та необароко за проєктом архітектора Фердинанда Гагена. У садибі жила родина цивільного губернатора Катеринославської губернії Михайла Миклашевського, пізніше там діяла школа. Після революції 1917 року і до 2005 року в приміщенні працювала швейна майстерня, а згодом там знову відкрили школу. У ній збереглися старовинний дерев’яний декор, гвинтові металеві сходи, веранди, унікальні елементи інтер’єру. З 2022 року цю садибу тричі атакували росіяни: у січні та лютому 2025 року, а також 27 лютого 2026 року.

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Нагадаємо, у червні росіяни вдруге зруйнували нещодавно відновлену будівлю ліцею у селищі Михайло-Коцюбинське на Чернігівщині, в якому навчалося близько 350 дітей. У квітні на Сумщині знищили палац Харитоненків XIX ст., а на Харківщині – садибу Донців-Захаржевських XIX ст.