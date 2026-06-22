Майор Єгор Голубов став новим начальником патрульної поліції Києва

У Києві представили нового керівника управління патрульної поліції – ним став майор поліції Єгор Голубов. Про це у понеділок, 22 червня, повідомили на сторінці патрульної поліції Києва у фейсбук.

Свою кар’єру в патрульній поліції Голубов розпочав у 2016 році на Донеччині. Спершу він працював інспектором патрульної служби, згодом обійняв посаду командира батальйону. Останні роки очолював батальйон патрульної поліції в Краматорську та Слов’янську Донецької області.

Зазначається, що під час повномасштабного вторгнення Єгор Голубов виконував важливі завдання у прифронтовому регіоні.

«Саме цей досвід ще раз підтвердив, що ефективна поліція – це насамперед відповідальність, дисципліна, готовність діяти в найскладніших обставинах і бути поруч із людьми тоді, коли вони найбільше потребують допомоги», – йдеться у повідомленні.

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Єгор Голубов замінив на посаді майора Ярослава Курбакова, яку він обіймав з 2023 року. Курбакова звільнили після стрілянини у Голосіївському районі.

Нагадаємо, 18 квітня у Голосіївському районі Києва колишній український військовий Дмитро Васильченков влаштував стрілянину. Злочинець почав розстрілювати людей на вулиці Деміївській, а потім увірвався до супермаркету й захопив людей у заручники. Внаслідок стрілянини загинули семеро людей, ще 14 – отримали поранення.

19 квітня у мережі зʼявилось відео стрілянини, на якому видно, що двоє поліцейських почали бігти після перших пострілів, що викликало обурення серед українців. Того ж дня на тлі скандалу Євгеній Жуков подав у відставку з посади начальника Департаменту патрульної поліції. 20 квітня ДБР оголосило патрульним підозри у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 367 ККУ).

21 квітня Печерський районний суд Києва обрав патрульним поліцейським Анні Дудіній та Михайлу Дробницькому запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застав – по 266 тис. грн. 22 квітня за патрульних поліцейських внесли застави.