Євгеній Жуков подав у відставку

Начальник Департаменту патрульної поліції, генерал поліції 3-го рангу, 39-річний Євгеній Жуков подав у відставку. Про це він заявив під час пресконференції, повідомляє «РБК-Україна».

За словами Жукова, рішення про звільнення він ухвалив вранці 19 квітня. Це сталося на тлі скандалу щодо дій патрульних поліцейських, які під час стрілянини в Києві втекли від нападника, не захистивши цивільних.

«Я, як бойовий офіцер, ухвалив рішення подати рапорт на звільнення з посади, яку обіймаю. Думаю, так буде справедливо», – цитує Жукова «РБК-Україна».

Водночас Євгеній Жуков засудив дії своїх підлеглих та запевнив, що безпосередні керівники патрульних також будуть притягнуті до відповідальності. Крім того, Євгеній Жуков заявив, що патрульні поліцейські мали одразу ліквідувати стрільця.

«Моя думка як людини і як командира підрозділу: потрібно було одразу застосовувати зброю та ліквідувати його. [...] Вони погано зорієнтувалися й залишили поранених цивільних у небезпеці. Це дуже ганебний випадок. Службове розслідування буде проведено, і всі керівники відповідатимуть за ці дії – зокрема ті, хто є безпосередніми начальниками цих двох поліцейських», – заявив Євгеній Жуков.

Голова Нацполіції Іван Вигівський заявив, що Євгенію Жукові «знайдуть якусь іншу посаду».

Що відомо про Євгенія Жукова

Євгеній Жуков народився 15 липня 1986 року у місті Коломия Івано-Франківської області. Вищу військову освіту здобув у Одеському інституті сухопутних військ, де навчався на факультеті аеромобільних військ. З 2007 року служив у 79-й окремій аеромобільній бригаді, що дислокується у Миколаєві, обіймав керівні посади – від командира взводу до заступника командира батальйону. У 2014 році Євгеній Жуков з позивним «Маршал» захищав Україну на Сході, зокрема, брав участь у боях за Донецький аеропорт. У серпні 2014 року отримав вогневе поранення обличчя.

У вересні 2015 року Жукова призначили заступником начальника Департаменту патрульної служби МВС. 11 листопада він обійняв посаду начальника Департаменту патрульної поліції Національної поліції України.

Нагадаємо, вдень 18 квітня у Голосіївському районі Києва колишній український військовий Дмитро Васильченков влаштував стрілянину. Злочинець почав розстрілювати людей на вулиці Деміївській, а потім увірвався до супермаркету й захопив людей у заручники. Внаслідок стрілянини загинули шестеро людей, ще щонайменше 14 – отримали поранення. Станом на неділю, 19 квітня, у лікарнях перебувають восьмеро постраждалих. Правоохоронці кваліфікували стрілянину як терористичний акт.

Наступного дня, 19 квітня, у мережі зʼявилось відео стрілянини, на якому видно, що двоє поліцейських втекли після перших пострілів. Водночас на місці інциденту з вбивцею залишились цивільні громадяни. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доручив голові Національної поліції Івану Вигівському провести службове розслідування щодо дій поліцейських, яких наразі відсторонили від роботи. Крім того, генпрокурор Руслан Кравченко повідомив, що прокуратура Києва розпочала кримінальне провадження за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 367 КК України). Патрульним загрожує до восьми років увʼязнення.