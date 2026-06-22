Підозрюваним загрожує до 12 років ув’язнення

На Прикарпатті викрили злочинну групу із посадовців державного та приватного підприємств, яка систематично привласнювала гроші з продажу корисних копалин. Серед підозрюваних – 48-річний колишній керівник Івано-Франківського облавтодору, головний бухгалтер і т. в. о. начальника філії держпідприємства.

Як повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі у понеділок, 22 червня, ДП мало спеціальний дозвіл на видобуток корисних копалин та через свою філію розробляло родовище у Надвірнянському районі для виробництва будівельних матеріалів.

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У 2023 році т. в. о. директора облавтодору уклав два договори із приватною компанією: один про передачу в оренду дробильно-сортувального обладнання філії, а інший – про поставку їй сировини, надавши цій фірмі монопольне право на купівлю всіх видобутих корисних копалин.

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Паралельно посадовець уклав фіктивні договори із низкою підставних ФОПів на оренду дробильно-сортувального обладнання, за якими держпідприємство не розраховувалося. За даними слідства, це зробили для формування штучної заборгованості, яку ДП мало погашувати реалізацією орендодавцям видобутих копалин.

Надалі всі підставні ФОПи відступили свої права вимоги і передали борги облавтодору приватній фірмі, з якою раніше держпідприємство уклало ексклюзивний договір про постачання сировини. Відтак, прикриваючись штучними боргами ДП пів року реалізовувало видобуті корисні копалини цій компанії за цінами втричі нижчими від ринкових.

Для прикриття посадовець залучив двох підлеглих: т. в. о. начальника філії, який забезпечував безпосередній процес видобутку, та головну бухгалтерку, яка оформляла потрібну фінансову документацію. Куплену практично за безцінь гірничу породу комерційна структура переробляла на орендованому державному обладнанні на щебінь різних фракцій та збувала за ринковими цінами. Отримані від реалізації кошти учасники схеми розподіляли між собою.

«Загалом у період з вересня 2023 по березень 2024 року зловмисниками незаконно реалізовано понад 25 тис. тонн пісковику. Внаслідок таких дій державному підприємству завдано збитків на суму 4,5 млн грн», – розповіли у прокуратурі.

Чотирьом учасникам організованої групи інкримінують заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 191 КК України). Санкція статті передбачає до 12 років ув’язнення.

Колишнього т. в. о. директора Івано-Франківського облавтодору арештували із можливістю внесення 998 тис. грн, керівнику приватної компанії призначили 2,3 млн грн, а головному бухгалтеру та т.в.о. начальника філії держпідприємства 299 тис. грн застави.