До обовʼязків екоінспекторів входитиме перевірка забруднень водойм

У понеділок, 22 червня, в Яремчі запрацював перший на Івано-Франківщині пункт екологічного контролю Державної екологічної інспекції Карпатського округу. Його працівники моніторитимуть стан довкілля та реагуватимуть на екологічні порушення на території Ворохтянської, Верховинської, Поляницької та Яремчанської громад. Про це повідомляє «Суспільне. Івано-Франківськ».

У новоствореному пункті працюватимуть п’ятеро інспекторів. Їхні основні завдання полягатимуть у виявленні незаконних рубок лісу, випадків джипінгу в природоохоронних зонах, забруднення водойм, засмічення територій та інших порушень природоохоронного законодавства.

Для роботи екологів для центру закупили сучасне обладнання: дрони, тепловізори, GPS-прилади, а також засоби для відбору проб води та ґрунту. За словами представників інспекції, це допоможе з високою точністю визначати місце порушення та оперативно встановлювати відповідальних за стан земельної ділянки чи об’єкта.

Відібрані зразки ґрунту та води доставлятимуть до лабораторії в Івано-Франківську для проведення досліджень. Вибір Яремча як місця розташування пункту пояснюють складною логістикою гірських районів. Завдяки присутності інспекторів безпосередньо в регіоні час реагування на звернення та виїзди скоротиться на кілька годин.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Як зазначили у Держекоінспекції України, такі пункти є частиною пілотного проєкту, який реалізують за підтримки міжнародних партнерів. Поки що в різних регіонах країни функціонують вісім таких центрів. Проєкт має за мету змінити підхід до екологічного контролю: від реагування на порушення до їхнього попередження.

Повідомити про випадки забруднення довкілля, незаконні рубки чи інші екологічні порушення жителі громад можуть особисто в пункті екологічного контролю, через електронні звернення або за допомогою сервісу та мобільного застосунку «Екозагроза».