Конституцію України повністю переклали жестовою мовою

До 30-річчя Конституції України її вперше повністю переклали українською жестовою мовою. Про це у понеділок, 22 червня, повідомили в телеграм-каналі Верховної Ради. День Конституції України щорічно відзначається 28 червня.

Над перекладом Конституції працювали дев’ять перекладачів, які володіють різними діалектами української жестової мови. Це необхідно для того, щоб текст був зрозумілим жителям різних регіонів України. Крім того, до роботи над перекладом Основного закону залучили фахівців з української жестової мови та права.

«Це допоможе зробити конституційні права та норми зрозумілішими для людей із порушеннями слуху та стане ще одним кроком до безбар’єрності», – зазначили у Верховній Раді.

Ознайомитися з повним перекладом Конституції України жестовою мовою можна на сайті Верховної Ради за посиланням.

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Конституцію України було ухвалено Верховною Радою 28 червня 1996 року. «За» проголосували 315 народних депутатів. До цього в Україні діяла Конституція Української Радянської Соціалістичної Республіки 1978 року.

Конституція України налічує 166 статей, об’єднаних у 13 розділів, а розділ XIV містить 16 перехідних положень. Міжнародна спільнота визнає Конституцію України однією з найдемократичніших у світі.