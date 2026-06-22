Аварія сталася у селі Бартатів на Львівщині

Городоцький районний суд Львівської області виніс вирок 17-річному водієві скутера Honda, який у серпні 2025 року вчинив аварію з пішохідкою. Хлопець їхав по узбіччю дороги, вчасно не зреагував на появу пішохідки та наїхав на неї. Суд призначив йому 3 роки тюрми з позбавленням права керувати транспортними засобами протягом року, але звільнив від тюремного ув’язнення, встановивши випробувальний термін на 1 рік.

За матеріалами справи, аварія сталася 11 серпня 2025 року близько 16:02 у селі Бартатів на Львівщині. 17-річний водій скутера Honda AF 62 їхав узбіччям дороги, вчасно не зреагував та не зменшив швидкості при появі пішохідки, внаслідок чого наїхав на неї. У результаті отриманих травм 72-річну пішохідку та 17-річного водія госпіталізували до лікарні.

Зазначається, що 72-річна жінка зазнала тяжких травм голови, небезпечних для життя. У неї діагностували забій головного мозку, крововиливи, переломи кісток черепа та інші серйозні ушкодження. За висновком медиків, отримані травми належать до тяжких тілесних ушкоджень.

У суді обвинувачений визнав свою вину повністю, щиро розкаявся та просив врахувати його неповнолітній вік і позитивну характеристику. Суддя Оксана Перетятько визнала водія скутера винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження (ч. 2 ст. 286 ККУ), та призначила йому покарання 3 роки тюрми з позбавленням права керувати транспортними засобами протягом року, але звільнила від тюремного ув’язнення, встановивши випробувальний термін на 1 рік. Вирок ще може бути оскаржений в апеляції.

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