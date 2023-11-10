Внаслідок ДТП пішохід отримав тілесні ушкодження, його доставили до лікарні

У четвер, 9 листопада, на Львівщині неповнолітній водій BMW наїхав на 59-річного пішохода. Аварія трапилася на автодорозі «Львів-Краковець» поблизу Новояворівська. Про це повідомили у поліції Львівської області.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля BMW, 17-річний житель Яворова, наїхав на пішохода, 59-річного мешканця Новояворівська. Внаслідок ДТП чоловік отримав тілесні ушкодження, його доставили до лікарні.

Аварія трапилася на автодорозі «Львів-Краковець» поблизу Новояворівська (фото поліції)

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на такиц самий строк. Правоохоронці встановлюють всі обставини подій.