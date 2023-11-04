За допомогою гідравлічних інструментів рятувальники деблокували 17-річного водія і передали медикам

У суботу, 4 листопада, у Дрогобичі на Львівщині сталася смертельна ДТП. Внаслідок зіткнення легкового автомобіля з деревом, загинув пасажир, водія госпіталізували. Про це повідомляє 2-й Спеціальний центр швидкого реагування ДСНС України.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася о 11:16 на вул. Трускавецькій у Дрогобичі. Прибувши на місце події, рятувальники з’ясували, що водій автомобіля Opel Vectra не впорався з керуванням, допустив виїзд за межі проїжджої частини дороги, внаслідок чого зіткнувся з деревом.

За допомогою гідравлічних інструментів рятувальники деблокували 17-річного водія та передали працівникам екстреної медичної допомоги. 17-річний пасажир загинув на місці аварії. Усі обставини автопригоди встановлюють працівники поліції.