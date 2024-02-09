Наслідки аварії у Дрогобичі 4 листопада 2023 року

Дрогобицький міськрайонний суд звільнив від покарання 17-річного мешканця Борислава, який 4 листопада 2023 року скоїв смертельну ДТП у Дрогобичі. Обвинувачений був за кермом автомобіля Opel Vectra, виїхав за межі дороги та врізався у дерево. Внаслідок аварії загинув 17-річний пасажир.

У матеріалах справи йдеться, що ДТП сталася на вулиці Трускавецькій у Дрогобичі. Неповнолітній водій перевищив швидкість та не впорався з керуванням. Пасажир отримав важкі травми та загинув на місці. У суді встановвили, що обвинувачений міг уникнути аварії, якби дотримувався правил дорожнього руху.

Зазначимо, що під час засідань хлопець визнав свою провину та розкаявся. З вироку також відомо, що матір обвинуваченого сплатила компенсацію родичам загиблого. Суддя Руслана Курус визнала винним неповнолітнього, але звільнила від покарання, призначивши півтора року іспитового терміну. Також матір обвинуваченого має сплатити майже 4 тис. грн за проведення судової експертизи. Вирок можна оскаржити у Львівському апеляційному суді.