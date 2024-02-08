Рятувальники вирізали водіїв з понівечених авто

Ввечері 7 лютого на у селі неподалік Ковеля трапилась смертельна аварія за участі двох вантажівок. Як повідомили у ДСНС Волині, які вирізали водіїв з понівечених авто, обоє чоловіків загинули.

Як вказано у повідомленні рятувальників, о 22:48 7 лютого на лінію 101 повідомили, шо поблизу села Воля-Любитівська на Ковельщині трапилася ДТП за участю двох вантажівок, водії обох транспортних засобів загинули.

У повідомленні не вказано вік загиблих. Обставини та причини аварії встановлюють правоохоронці.

За допомогою гідравлічного та електричного інструмента рятувальники деблокували загиблих водіїв з автомобілів, відбуксирували одну з вантажівок, що перекрила рух трасою, розчистили дорожнє покриття від уламків та змили залишки пального і мастил.