Водій легковика отримав тілесні ушкодження, його доставили до лікарні

На трасі Львів – Краковець біля села Домажир траплась аварія за участі легкового авто та вантажівки, унаслідок зіткнення 34-річний львівянин з травмами потрапив до лікарні. Про це повідомляє Нацполіція Львівщини.

Як вказано у повідомленні правоохоронців, аварія сталась 5 лютого близько 14:30 на трасі неподалік села Домажир Яворівського району. Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнувся автомобіль Škoda Octavia, яким керував 34-річний львів’янин, та вантажівка MAN, за кермом якої перебував житель Львова віком 56 років. Унаслідок ДТП водій легковика отримав тілесні ушкодження, його доставили до лікарні.

Аварія сталась 5 лютого на трасі неподалік села Домажир

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання правової кваліфікації події.