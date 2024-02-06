Водій легковика потрапив до лікарні через зіткнення з вантажівкою біля Львова
Аварія сталась на трасі неподалік села Домажир
На трасі Львів – Краковець біля села Домажир траплась аварія за участі легкового авто та вантажівки, унаслідок зіткнення 34-річний львівянин з травмами потрапив до лікарні. Про це повідомляє Нацполіція Львівщини.
Як вказано у повідомленні правоохоронців, аварія сталась 5 лютого близько 14:30 на трасі неподалік села Домажир Яворівського району. Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнувся автомобіль Škoda Octavia, яким керував 34-річний львів’янин, та вантажівка MAN, за кермом якої перебував житель Львова віком 56 років. Унаслідок ДТП водій легковика отримав тілесні ушкодження, його доставили до лікарні.
Аварія сталась 5 лютого на трасі неподалік села Домажир
Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання правової кваліфікації події.