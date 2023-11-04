Водієві загрожує до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на такий самий строк

У п’ятницю вранці, 3 листопада, у Львові на вул. Повітряній трапилася ДТП. Внаслідок наїзду легкового автомобіля 11-річну дівчинку госпіталізували до лікарні. Про це повідомили у поліції Львівської області.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Daewoo Lanos, 54-річний львів’янин, здійснив наїзд на пішохідку, 11-річну місцеву мешканку. Внаслідок ДТП дівчинка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували до лікарні.

На опублікованих поліцією фото видно, що автопригода трапилася в межах пішохідного переходу.

Правоохоронці встановлюють обставини події

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на такий самий строк. Правоохоронці встановлюють обставини події.