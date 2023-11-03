Аварія сталась близько 17:00, але рух прилеглими вулицями суттєво ускладнений впродовж кількох годин

У п’ятницю, близько 16:35 у Львові сталась потрійна ДТП на вул. Кульпарківській – на відтинку між вулицями Антоновича і Окружна. Зіштовхнулись автомобілі Mazda, Toyota і Peugeot. Утворились затори, не курсують тролейбуси за маршрутами №22 і 38.

Як повідомили ZAXID.NET у поліції Львівської області, унаслідок ДТП одна людина звернулась за допомогою до лікарні, наразі її діагноз уточнюється.

Через ДТП суттєво ускладнений рух вулицями Кульпарківська, Любінська, Виговського, Окружна. Також затори на усіх прилеглих вулицях і на вул. Городоцькій в сторону мотозаводу, повідомляють в Telegram «Варта-1».