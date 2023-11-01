Виконувачкою обов’язків Головного управління ДМС у Львівській області призначили Зоряну Булаш, яка раніше очолювала відділ правового забезпечення Головного управління Нацполіції у Львівській області. Вже після призначення на нову посаду в міграційній службі Зоряна Булаш продовжувала користуватися службовим авто поліції Škoda Karoq, на якому вчинила ДТП.

Про призначення 44-річної Зоряни Булаш в.о. начальниці міграційної служби Львівщини офіційно повідомили 16 вересня на сторінці управління у Facebook. Новопризначену керівницю представила особисто голова Державної міграційної служби Наталія Науменко. Згодом допис про призначення Зоряни Булаш зник з офіційної сторінки головного управління ДМС Львівщини, але він все ще доступний у кеші Google. У прес-службі пояснили ZAXID.NET, що Facebook видалив згаданий допис і адміністратори сторінки не змогли його відновити.

Цікаво, що 22 вересня цього року, за тиждень після призначення очільницею міграційної служби Львівщини, Зоряна Булаш вчинила ДТП у Львові на службовому позашляховику поліції Škoda Karoq, яким користувалася на своїй попередній роботі. За інформацією керівника Первинної профспілки «Правозахисники країни» Сергія Джихура, у результаті ДТП автомобілі отримали пошкодження, однак про цей факт в поліцію не повідомляли – учасники оформили ДТП за допомогою європротоколу.

В оприлюдненій Сергієм Джихуром довідці зазначається, що Зоряна Булаш використовувала службове авто у приватних цілях та зберігала його за місцем проживання, а після ДТП доправила його на ремонт на невідомий сервіс, намагаючись приховати факт ДТП.

«З метою уникнення адміністративної відповідальності, із службового транспорту [Зоряна Булаш] знімає зареєстровані номерні знаки та використовує номерні знаки невідомого походження, один з таких номерних знаків ВС 7999 ОО. Під час дорожньо-транспортної пригоди на службовому транспорті могли бути незареєстровані номерні знаки», – сказано в оприлюдненій керівником профспілки довідці.

При цьому, згадана Škoda Karoq була передана ГУНП у Львівській області державною установою Центр обслуговування підрозділів Нацполіції з написом «Нацполіція» та спецсигналами для виконання повноважень поліції з охорони громадського порядку та безпеки. За інформацією профспілки, в ГУНП Львівщини цей автомобіль розбрендували і передали в користування відділу правового забезпечення.

Сама Зоряна Булаш відмовилася коментувати інформацію про незаконне використання службового авто поліції та згадану ДТП.

«Як ви собі це можете уявити, що такі речі можуть бути приховані взагалі. Я навіть не хочу це обговорювати», – сказала вона ZAXID.NET, заявивши, що керівник зареєстрованою в Дніпрі профспілки поліцейських «Правозахисники країни» не може знати, що відбувається у Львові.

«Як він може знати все, що відбувається у Львові?!», – переконана Зоряна Булаш.

Прикметно, що чоловік Зоряни Булаш Дмитро Міськів з липня цього року працює начальником відділу Львівського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції, яке і мало би проводити перевірку з приводу згаданих подій.

До Зоряни Булаш міграційну службу Львівщини упродовж 10 місяців очолював Юрій Татомир.