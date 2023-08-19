Наталія Науменко перебувала у статусі в.о. голови ДМС з вересня 2021 року

У суботу, 19 серпня, Кабінет міністрів призначив Наталію Науменко головою Державної міграційної служби України. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram. Як повідомляється, Науменко очолюватиме відомство з 24 серпня 2023 року впродовж п'яти років. Також Кабміном погоджено призначення: Гринчака Олександра Васильовича головою Одеської районної державної адміністрації Одеської області;

Фігеля Андрія Анатолійовича заступником голови Одеської обласної державної адміністрації;

Харлова Олександра Олександровича заступником голови Одеської обласної державної адміністрації. Хто така Наталія Науменко Наталія Науменко народилася 7 грудня 1975 року у Києві. Протягом останніх років вона працює у Державній міграційній службі. Із 2018 року вона обіймала посаду першого заступника голови ДМС. Із 20 вересня 2021-го Науменко стала тимчасовою виконувачкою обов’язків голови служби.

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