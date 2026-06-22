Підробкою документів та збутом деревини займалися в Чорнівському лісництві

На Буковині СБУ спільно з поліцією викрили посадовців Чорнівського лісництва ДП «Ліси України», які організували схему на продажі дров населенню. Загальні збитки державі становлять майже 22 млн грн. Про це повідомили в управлінні СБУ в Чернівецькій області у понеділок, 22 червня.

Лісники, приватний підприємець та перевізники використали постанову Кабміну, яка передбачає спрощений продаж за нижчими цінами дров місцевому населенню.

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«Ділки спочатку підробляли заяви на придбання дров за вказаною процедурою від імені жителів регіону та оплачували їхню вартість, а потім продавали деревину населенню уп’ятеро дорожче від початкової ціни. Таким чином зловмисники “наварили” на оборудках майже 3 млн грн», – розповіла у коментарі ZAXID.NET речниця управління СБУ в Чернівецькій області Леся Федоренко.

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Окрім того, посадовці лісового господарства дозволили здійснювати рубки знайомим підприємцям без проведення аукціонів. Загалом за такою схемою вирубали деревини на 19 млн грн.

Слідчі СБУ повідомили дев’ятьом учасникам злочинної схеми про підозру за 4 статтями КК України ️- це привласнення, розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем, перевищення влади, незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу, що спричинили тяжкі наслідки, службове підроблення. Санкції статей передбачають до 12 років позбавлення волі.