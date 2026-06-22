Вартість земель складає 2,5 млрд грн

У п’ятницю, 19 червня, правоохоронці оголосили підозри ексголові Воловецької РДА, колишньому начальнику Закарпатського лісгоспу та трьом керівникам районних лісомисливських господарств, які у 2013 році організували схему незаконної передачі лісу родині Віктора Медведчука.

Йдеться про лісовий масив площею 226 га на території Жденіївської громади у Мукачівському районі, де Медведчук з дружиною незаконно збудували розкішний маєток «Ведмежа Діброва».

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За матеріалами судового реєстру, у 2013 році службовці лісгоспів передали частину цієї території інвестиційній компанії «Спорт-Тур» Оксани Марченко у довгострокове користування (на 49 років) для рекреаційних потреб.

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«Тоді йшлося про будівництво спортивно-оздоровчого комплексу для футбольного клубу, проте землі фактично опинилися під контролем родини олігарха, яка використовувала їх для власного відпочинку. Було самовільно захоплено та огороджено парканом понад 220 га лісу. Загальна довжина огорожі становить близько 8 км», – розповіли у Закарпатській обласній прокуратурі.

За розрахунками ДП «Ліси України» вартість земель складає 2,5 млрд грн. На ній для потреб сім’ї Віктора Медведчука збудували маєтки загальною площею близько 2,8 тис. м², вертолітний майданчик, сироварню, конюшню, ресторан, гараж на п’ять автомобілів тощо. Із листопада 2025 року комплекс «Ведмежа діброва», вартістю майже 500 млн грн, переданий АРМА в управління компанії «АВГМ-Груп».

За інформацією судового реєстру та джерел ZAXID.NET у правоохоронних органах, учасниками схеми 2013 року стали колишній начальник Закарпатського обласного управління лісового мисливського господарства Ігор Фізик, ексдиректор Воловецького лісгсопу Ігор Щербей та двоє посадовців Свалявського лісгоспу.

Серед підозрюваних – і колишній очільник Воловецької РДА. За інформацією Youcontrol, районну адміністрацію з 2012–2016 роки очолював Василь Култан. У 2025 році його вже на посаді голови Жденієвської селищної ради затримали на хабарі за виділення землі під наметове містечко для дітей.

Залежно від ролі кожного з підозрюваних їм інкримінують самовільне зайняття земельної ділянки, вчинене групою осіб, зловживання владою та службову недбалість, що спричинили тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 197-1, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367 КК України). Санкції статей передбачають до 6 років позбавлення волі.

Прокуратура вимагає в суді скасувати договори тимчасового користування лісом, їх незаконну оренду, а також повернення державі повного контролю над цими землями.