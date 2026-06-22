Садовий вважає, що нинішня суперечка з часом втратить своє значення, але оцінка дій обох держав під час війни залишиться

Міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що політичний конфлікт між Польщею та Україною не принесе користі жодній зі сторін і порадив полякам заспокоїтись. Про це мер міста зазначив у коментарі польській газеті Fakt.

Міський голова Львова згадав про візит Івана Павла ІІ до міста, річницю якого минулого тижня відзначили львів’яни.

«Наступного тижня минає 25 років від візиту Папи Римського Івана Павла ІІ до Львова. Саме тоді тут пролунали слова взаємного прощення та примирення між українцями й поляками. На жаль, сьогодні ми знову вступаємо в черговий етап історичних суперечок», – сказав він.

На думку Садового, українсько-польські відносини не варто сприймати як суперництво, в якому перемога однієї сторони обов’язково означає поразку іншої.

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«Цей конфлікт не принесе жодних позитивних результатів ані Україні, ані Польщі. Це не футбольний матч, у якому потрібно вболівати за своїх і бажати поразки супернику. Такі дискусії неможливо виграти. Кожен народ має свою правду, своїх героїв, свої рани та власний перелік історичних кривд. Минулого ми вже не змінимо. Однак можемо разом змінити майбутнє», – наголосив він.

Садовий звернувся як до поляків, які критично оцінюють позицію України, так і до українців, які після рішення Навроцького повертаються до давніх суперечок.

«Полякам, яким сьогодні здається, що українці стали невдячними або небезпечними, а також українцям, які через черговий скандал повертаються до старих образ, я порадив би одне: заспокоїтися, подивитися на карту Європи та пригадати, де перебуває справжня загроза», – зазначив Садовий.

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Міський голова Львова нагадав, що в Україні триває війна та наголосив, що головним пріоритетом сьогодні є підтримка українського війська.

«Наш спільний обов’язок сьогодні полягає не в тому, щоб сперечатися про минуле, а в тому, щоб допомагати тим, хто захищає наше майбутнє. Українські військові щодня виконують свою важку й небезпечну роботу, систематично завдаючи ударів ворогу, який однаковою мірою загрожує всім нам», – додав він.

Садовий вважає, що нинішня суперечка з часом втратить своє значення, але оцінка дій обох держав під час війни залишиться.

«За двадцять років ніхто не пам’ятатиме чергового скандалу. Натомість усі пам’ятатимуть, чи змогли поляки та українці залишитися союзниками тоді, коли це було найважливіше», – підсумував він.

Як повідомляв ZAXID.NET, 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої польської відзнаки – ордену Білого Орла. Цією відзнакою Зеленського ще у 2023 році нагородив попередник Навроцького Анджей Дуда. Позбавлення ордену сталось після того, як Зеленський присвоїв почесне найменування «імені Героїв УПА» Окремому центру спеціальних операцій «Північ» Сил спеціальних операцій (ССО) ЗСУ. Цей крок президента України викликав бурхливу реакцію у Польщі, де ставлення до УПА та українських націоналістів традиційно негативне. Політичні еліти висловили обурення найменування підрозділу ЗСУ у честь героїв УПА, а Навроцький 29 травня запропонував позбавити Зеленського ордену Білого орла. Після кількох тижнів політичної напруги 19 червня президент Польщі підписав указ про позбавлення свого українського колеги ордену.

Володимир Зеленський відреагував миттєво, виславши орден Каролю Навроцькому «Новою поштою». Після цього три колишні президенти України, Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко відмовились від орденів «Білого орла».