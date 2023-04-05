Анджей Дуда вручив Володимиру Зеленському найвищу нагороду Польщі
Президент України отримав орден Білого Орла за поглиблення відносин обидвох країн
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Президент Польщі Анджей Дуда вручив орден Білого Орла президенту Володимиру Зеленському, який прибув до Польщі з візитом. Орден вважається найвищою нагородою країни.
Про це повідомили у прес-службі канцелярії президента Польщі у середу, 5 квітня. Вручення відбулося під час зустрічі Анджея Дуди та Володимира Зеленського в межах запланованого візиту.
«Президент Володимир Зеленський на знак визнання його заслуг у поглибленні відносин між Польщею та Україною, діяльність у сфері безпеки, стійкість у захисті прав людини нагороджений орденом Білого Орла», – повідомили у прес-службі канцелярії.
Prezydent @ZelenskyyUa w uznaniu zasług w pogłębianiu stosunków między Polską a Ukrainą, działalność na rzecz bezpieczeństwa, niezłomność w obronie praw człowieka odznaczony Orderem Orła Białego. pic.twitter.com/N73RuaGweW— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) April 5, 2023
Орден Білого Орла є однією з найстаріших польських нагород, які вручаються, за деякими джерелами, з XIV століття. Орден є найвищою нагородою Польщі, який також вручали екс-президенту Віктору Ющенко, королеві Великої Британії Єлизаветі ІІ, колишньому президенту Казахстану Нурсултану Назарбаєву та іншим.