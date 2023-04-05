Зранку, 5 квітня, президент України Володимир Зеленський 5 квітня прибув з офіційним візитом до Польщі. Про це заявив речник президента Сергій Никифоров, повідомляє RMF24.

За час повномасштабної війни це перший випадок, коли візит українського президента анонсували заздалегідь. У канцелярії президента Польщі розповіли, що після того, як гостей офіційно привітає польський президент Анджей Дуда і його дружина, лідери двох країн проведуть переговори у президентському палаці. Після цього відбудуться переговори делегацій.

Керівник бюро міжнародної політики при канцелярії президента Марчин Пшидач розповів, що переговори стосуватимуться «усього спектру польсько-українських відносин, починаючи з безпекової політики». За його словами, планують піднімати в тому числі «історичні питання». О 18:00 заплановано спільний виступ Анджея Дуди і Володимира Зеленського. Відомо, що Зеленський розмовлятиме не лише з Дудою. Також запланована зустріч із прем’єр-міністром Матеушем Моравецьким та спікерами Сейму та Сенату. Також Зеленський відвідає могилу Невідомого солдата і економічний форум.

У канцелярії президента Польщі запевнили, що усі служби належним чином підготовлені до організації такого візиту і він має бути безпечним. Це перший офіційний візит Зеленського до Варшави за час повномасштабної війни. Окрім того, президенти України і Польщі двічі перетиналися «у робочому режимі» в Жешуві – у грудні 2022-го і в лютому 2023 року.

Досі за час повномасштабної війни президент України лише двічі виїздив за кордон – для візиту до Вашингтона та однією поїздкою до Лондона, Парижа і Брюсселя. Анджей Дуда за час повномасштабної війни приїздив в Україну чотири рази, з них вперше – у квітні 2022 року з балтійськими колегами, а востаннє – у січні 2023 року на саміт «Люблінського трикутника» у Львові.