Пухкі оладки з грушею. Рецепт дня
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Якщо хочеться урізноманітнити звичний сніданок, приготуйте ніжні оладки з грушею. Завдяки соковитому фрукту вони виходять м’якими, ароматними та мають приємний солодкий смак. Рецепт «Домашніх кухарів».
Інгредієнти
|Груша велика
|1 шт.
|Борошно
|250 г
|Цукор
|2 ст. л.
|Яйце
|1 шт.
|Сода
|0,5 ч. л.
|Кефір
|250 мл
|Сіль
|1 дрібка
|Рослинна олія
|для смаження
Спосіб приготування:
Крок 1
Помийте грушу, очистіть її від шкірки та натріть на великій тертці.
Крок 2
Додайте до натертої груші цукор і яйце. Ретельно перемішайте масу до однорідності.
Крок 3
Влийте кефір і ще раз добре перемішайте.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крок 4
Додайте борошно, сіль і соду.
Крок 5
Перемішайте тісто до однорідної консистенції. За потреби додайте ще трохи борошна. Тісто має нагадувати густу сметану.
Крок 6
Розігрійте сковороду з рослинною олією.
Крок 7
Викладайте тісто столовою ложкою, формуючи невеликі оладки. Смажте оладки на вогні трохи нижче середнього до золотистого кольору з одного боку.
Крок 8
Переверніть оладки та обсмажте до рум’яної скоринки з іншого боку. Викладіть готові оладки на паперовий рушник, щоб прибрати зайву олію.