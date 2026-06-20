Якщо хочеться урізноманітнити звичний сніданок, приготуйте ніжні оладки з грушею. Завдяки соковитому фрукту вони виходять м’якими, ароматними та мають приємний солодкий смак. Рецепт «Домашніх кухарів».

Інгредієнти

Груша велика 1 шт. Борошно 250 г Цукор 2 ст. л. Яйце 1 шт. Сода 0,5 ч. л. Кефір 250 мл Сіль 1 дрібка Рослинна олія для смаження

Спосіб приготування:

Крок 1 Помийте грушу, очистіть її від шкірки та натріть на великій тертці.

Крок 2 Додайте до натертої груші цукор і яйце. Ретельно перемішайте масу до однорідності.

Крок 3 Влийте кефір і ще раз добре перемішайте. Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати

Крок 4 Додайте борошно, сіль і соду.

Крок 5 Перемішайте тісто до однорідної консистенції. За потреби додайте ще трохи борошна. Тісто має нагадувати густу сметану.

Крок 6 Розігрійте сковороду з рослинною олією.

Крок 7 Викладайте тісто столовою ложкою, формуючи невеликі оладки. Смажте оладки на вогні трохи нижче середнього до золотистого кольору з одного боку.