Оладки та млинці на основі кисломолочних продуктів вирізняються особливою ніжністю, виразним присмаком і ледь вловною кислинкою. Саме тому вони залишаються популярним вибором для домашньої випічки. У цьому варіанті оладок на кефірі яблука подаються не в традиційно натертому вигляді, а нарізаними кубиками. Такий підхід дозволяє краще зберегти смак фруктів у готовій страві, яблука не втрачаються в тісті, а навпаки, додають йому текстурності й природної солодкості. Рецепт від Picante Cooking.

Інгредієнти

Борошно 260 г Цукор 2 ст. л. Розпушувач 3 ч. л. Сіль дрібка Яйця 2 шт. Кефір 500 мл Вершкове масло 60 г (розтопленого) Яблука 2 шт. Олія за смаком

Спосіб приготування:

Крок 1 Борошно, цукор, розпушувач і сіль змішати в глибокій мисці.

Крок 2 В окремому посуді збити яйця, з топленим маслом і кефіром. Додати до сухих інгредієнтів і добре перемішати. Мішати до тих пір, поки інгредієнти повністю змішаються в однорідне тісто.

Крок 3 Яблука порізати дрібними кубиками і додати в тісто.

Крок 4 На середньому вогні розігріти невелику кількість рослинної олії. Викласти оладки на сковороду. Смажити порціями і не викладати відразу занадто багато.