Пухкі яблучні оладки на кефірі чи кислому молоці. Рецепт дня
Оладки та млинці на основі кисломолочних продуктів вирізняються особливою ніжністю, виразним присмаком і ледь вловною кислинкою. Саме тому вони залишаються популярним вибором для домашньої випічки. У цьому варіанті оладок на кефірі яблука подаються не в традиційно натертому вигляді, а нарізаними кубиками. Такий підхід дозволяє краще зберегти смак фруктів у готовій страві, яблука не втрачаються в тісті, а навпаки, додають йому текстурності й природної солодкості. Рецепт від Picante Cooking.
Інгредієнти
|Борошно
|260 г
|Цукор
|2 ст. л.
|Розпушувач
|3 ч. л.
|Сіль
|дрібка
|Яйця
|2 шт.
|Кефір
|500 мл
|Вершкове масло
|60 г (розтопленого)
|Яблука
|2 шт.
|Олія
|за смаком
Спосіб приготування:
Крок 1
Борошно, цукор, розпушувач і сіль змішати в глибокій мисці.
Крок 2
В окремому посуді збити яйця, з топленим маслом і кефіром. Додати до сухих інгредієнтів і добре перемішати. Мішати до тих пір, поки інгредієнти повністю змішаються в однорідне тісто.
Крок 3
Яблука порізати дрібними кубиками і додати в тісто.
Крок 4
На середньому вогні розігріти невелику кількість рослинної олії. Викласти оладки на сковороду. Смажити порціями і не викладати відразу занадто багато.
Крок 5
Смажити на середньому вогні до появи рум'яної шкірочки приблизно 2 хв. Обережно перевернути і підсмажити з іншого боку. Те ж саме виконати з рештою тіста.