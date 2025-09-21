Вергуни на кефірі – це класика української кухні, яка не потребує складних інгредієнтів чи довгого приготування. Повітряне тісто на соді, легкий аромат ванілі та золотиста скоринка роблять цю випічку улюбленою для всієї родини. Рецепт від Shuba.

Інгредієнти

Борошно пшеничне 450 г Кефір 250 мл Яйця курячі 1 шт. Цукор 4 ст. л. Сода харчова 1 ч. л. Олія соняшникова 240 г Сіль ½ ч. л. Цукрова пудра 40 г

Спосіб приготування:

Крок 1 Яйце збийте з сіллю та цукром до пишної маси.

Крок 2 До яєць влийте 2 ст. л. олії і кефір, перемішайте.

Крок 3 Додайте у тісто соду, знову перемішайте.

Крок 4 Борошно просійте. Частинами додайте борошно, вимішуйте спочатку ложкою, а потім руками. Тісто має бути м’яким та злегка липким. Покладіть тісто в змащену олією миску, накрийте плівкою і залиште на 25 хвилин.

Крок 5 Змастіть робочу поверхню олією, розкачайте тісто завтовшки 1 см. Наріжте його на ромби. У центрі кожного ромба зробіть повздовжній надріз. Один кінець ромба протягніть крізь розріз і виверніть.

Крок 6 У сковороді добре розігрійте олію (вогонь – більший середнього). Якщо маєте кулінарний термометр, дочекайтеся, щоб олія нагрілася до 170°C. Обсмажуйте вергуни приблизно по 1 хвилині з кожного боку.