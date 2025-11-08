Рецепти
Гарбузово-вівсяні оладки. Рецепт дня0
Гарбузово-вівсяні оладки стануть чудовим сніданком, адже в їх склад входять грецький йогурт та яйця, які мають в собі додаткову дозу білка. Рецепт від Shuba.
Інгредієнти
|Пюре гарбузове
|60 г
|Яйця курячі
|1 шт
|Грецький йогурт
|120 мл
|Кленовий сироп
|2 ст. ложки
|Екстракт ванілі
|1 с. ложки
|Кориця мелена
|2 ч. ложки
|Розпушувач
|1 ч. ложка
|Сода харчова
|½ ч. ложки
|Пластівці вівсяні
|100 г
|Мигдалеве молоко
|3 ст. ложки
|Олія
|1 ст. ложки
Спосіб приготування:
Крок 1
У чашу блендера додайте гарбузове пюре, яйце, грецький йогурт, кленовий сироп, ванільний екстракт, корицю, розпушувач, соду, вівсяні пластівці та молоко. Збийте до однорідної маси.
Крок 2
Розігрійте сковороду на середньому вогні, змастіть невеликою кількістю олії. Викладайте тісто ложкою, формуючи невеликі оладки. Смажте по 2 хвилини з кожного боку.
Крок 3
Подавайте оладки теплими з ложкою грецького йогурту.
