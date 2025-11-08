Гарбузово-вівсяні оладки стануть чудовим сніданком, адже в їх склад входять грецький йогурт та яйця, які мають в собі додаткову дозу білка. Рецепт від Shuba. Інгредієнти Пюре гарбузове 60 г Яйця курячі 1 шт Грецький йогурт 120 мл Кленовий сироп 2 ст. ложки Екстракт ванілі 1 с. ложки Кориця мелена 2 ч. ложки Розпушувач 1 ч. ложка Сода харчова ½ ч. ложки Пластівці вівсяні 100 г Мигдалеве молоко 3 ст. ложки Олія 1 ст. ложки Спосіб приготування: Крок 1 У чашу блендера додайте гарбузове пюре, яйце, грецький йогурт, кленовий сироп, ванільний екстракт, корицю, розпушувач, соду, вівсяні пластівці та молоко. Збийте до однорідної маси. Крок 2 Розігрійте сковороду на середньому вогні, змастіть невеликою кількістю олії. Викладайте тісто ложкою, формуючи невеликі оладки. Смажте по 2 хвилини з кожного боку. Крок 3 Подавайте оладки теплими з ложкою грецького йогурту.

