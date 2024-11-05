На вирок можуть подати апеляцію

На Прикарпатті винесли вирок трьом полоненим бойовикам з «ДНР» та «ЛНР», які воювали проти ЗСУ у Бахмутському, Волноваському та Горлівському районах Донецької області. За державну зраду їм призначили по 15 років ув’язнення.

Як повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі 5 листопада, мешканець Луганщини та двоє жителів Донеччини перейшли на бік ворога на початку повномасштабного вторгнення РФ.

Один з них служив стрільцем у складі 115 полку народної міліції «ДНР» та в російській окремій мотострілецькій бригаді «Беркут». Другий воював у складі штурмового підрозділу «Каскад», а третій підписав контракт та служив радіотелефоністом в саперно-інженерній роті ворога.

«Вони вступили на службу до незаконних збройних формувань та воювали проти українських військових у Бахмутському, Волноваському та Горлівському районах, виконуючи злочинні накази про захоплення українських територій та утримування позицій РФ», – інформують у прокуратурі.

Українські військові взяли бойовиків в полон у 2023 році. За державну зраду суд в Івано-Франківську призначив їм по 15 років ув’язнення. На вирок можуть подати апеляцію.