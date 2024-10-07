Донеччанину призначили 15 років ув’язнення з конфіскацією майна

Івано-Франківський міський суд визнав винним мешканця Донеччини Олександра Лазарева у державній зраді та колабораційній діяльності. Радисту 132 бригади «ДНР» призначили 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Як повідомили у прокуратурі Івано-Франківської області 7 жовтня, донеччанин перейшов на бік ворога у 2022 році.

«Під час повномасштабного вторгнення він став радистом у 132-й окремій гвардійській мотострілковій бригаді, яка повністю підконтрольна та керована збройними силами РФ. Бойовик брав участь в утримуванні позицій Росії та штурмових діях проти підрозділів українських військових у Покровському районі Донецької області», – зазначили у прокуратурі.

Під час судового засідання Олександр Лазарев визнав свою вину і сказав що є громадянином України. У лютому 2022 року до нього на роботу приїхав автобус, щоб мобілізувати всіх чоловіків. Він погодився служити у підрозділах «ДНР» і брав участь у бойових діях в районі Нью-Йорка і Попасної, поки не потрапив у полон ЗСУ під Покровськом.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Наталія Деркач визнала Олександра Лазарева винним у державній зраді та колабораційній діяльності і призначила йому 15 років ув’язнення з конфіскацією майна. На вирок можуть подати апеляцію.