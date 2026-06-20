Регіна Абрамова майже вдвічі покращила власний рекорд

Шестирічна спортсменка зі Львівщини Регіна Абрамова 17 червня встановила новий світовий рекорд, виконавши 430 підйомів переворотом на перекладині поспіль. Досягнення офіційно зафіксували 17 червня 2026 року. Про це повідомили, у суботу, 20 червня у департаменті спорту, молоді та туризму Львівської ОДА.

Цим результатом шестирічна Регіна Абрамова не лише перевершила попереднє світове досягнення, а й майже вдвічі покращила власний рекорд. У жовтні 2025 року Регіна виконала 223 підйоми переворотом на перекладині та встановила свій перший світовий рекорд у цій дисципліні.

Попри юний вік, це вже п’ятий рекорд спортсменки. Раніше вона встановила рекорд з утримання на кільцях у позиції прямого перевернутого вису, протримавшись 5 хв 52 сек. Також Регіна стала наймолодшою дитиною, яка самостійно подолала маршрут на Говерлу за 2 год 29 хв.

За словами директора департаменту спорту, молоді та туризму Львівської ОВА Романа Хім'яка, дівчинка щодня тренується по 5–6 годин під керівництвом тренерки Оксани Хандоги у Комплексній дитячо-юнацькій спортивній школі.

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