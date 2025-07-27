Регіна Абрамова без допомоги дорослих подолала маршрут на Говерлу

У суботу, 26 липня, 5-річна львів’янка Регіна Абрамова самостійно підкорила Говерлу. Вона стала наймолодшою дитиною, яка без допомоги дорослих піднімалась на цю вершину, встановивши рекорд України. Департамент спорту, молоді та туризму Львівської ОДА повідомив, що для сходження Регіні знадобилось 2 години 29 хвилин.

«Це вже другий рекорд Регіни цього року. Нагадаємо, у квітні вона встановила рекорд "Найтриваліше утримання тіла дитиною у позиції прямий перевернутий вис на кільцях", протримавшись на кільцях 5 хвилин 52 секунди», – розповів директор департаменту спорту, молоді та туризму Львівської ОВА Роман Хім’як.

5-річна Регіна Абрамова. Фото департаменту спорту, молоді та туризму Львівської ОВА

Зазначимо, що Регіна є вихованкою відділення спортивної гімнастики КДЮСШ №1. Її тренеркою є Оксана Хандога. Після року навчання у спортивній школі дитина виконала одразу три розряди з гімнастики. Зараз Регіна готується за програмою третього дорослого розряду. Вона тренується шість днів на тиждень по 5-6 годин щодня.

«Найбільше Регіна мріє стати олімпійською чемпіонкою зі спортивної гімнастики та познайомитись із Дмитром Комаровим», – розповіли у Львівській ОВА.

Крім гімнастики, спортсменка також займається бігом. Як зазначили у департаменті спорту, Регіна є призеркою та учасницею понад 20 змагань з бігу.