Стронгмен Павло Кордіяка встановив світовий рекорд

29-річний львів’янин Павло Кордіяка увійшов до Книги рекордів Гіннеса, встановивши світовий рекорд. Про це повідомив офіс спорту Львівської міськради ввечері 27 березня.

Стронгмен Павло Кордіяка встановив світовий рекорд під час телевізійного шоу «Ніч рекордів» у Мілані. Завданням спортсмена було підняти п’ять колод вагою 100, 120, 140, 160 та 180 кг за найкоротший час.

«Павло успішно впорався із цим викликом, продемонструвавши неймовірну силу та витривалість. Цей рекорд став ще одним підтвердженням високого рівня українських силачів на світовій арені», – вказано у повідомленні.

На сторінці Strongman Champions League оприлюднили відео встановлення рекорду, де зазначено, що Павло Кордіяка підняв п’ять колод за 37,68 секунди.

Нагадаємо, що Павло Кордіяка у 2020 році став найсильнішою людиною України, а у 2023 році став найсильнішим у Європі.