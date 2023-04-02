Павло Кордіяка став чемпіоном Європи і обійшов ще одного спортсмена з України – Олексія Новікова

У неділю, 2 квітня, в британському Лідсі завершився турнір серед стронгменів Europe's Strongest Man. За його підсумками, найсильнішою людиною Європи став українець Павло Кордіяка.

27-річний уродженець Львова набрав 57,5 очок і обійшов ще одного, більш титулованого, спортсмена з України – Олексія Новікова. Третє місце в активі латвійського спортсмена Айварса Шмаукстеліса.

Зазначимо, що Кордіяка визнавався найсильнішою людиною України у 2020 році, а також ставав абсолютним чемпіоном України 2019-2020 років, чемпіоном світу з Логліфту 2019 та World Strongman Games Uzbekistan 2019.

Олексій Новіков був найсильнішою людиною Європи минулого року, у липні захистив титул чемпіона Strongman Classic, а 2020-го року українець став найсильнішою людиною у світі. Через рік він захистив свій титул. У серпні минулого року Новіков взяв вагу в 549 кілограмів у становій тязі Hummer Tire, що є новим світовим рекордом.