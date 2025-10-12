Шестирічна Регіна Абрамова виконала 223 підйоми з переворотом на перекладині і побила попередній світовий рекорд у 80 підйомів. Результат дівчинки зафіксували в національній книзі рекордів, повідомляє пресслужба Львівської ОВА. До слова, це вже четвертий рекорд шестирічної Регіни Абрамової – торік вона встановила три національних рекорди. Ідеться про «Найтриваліше утримання тіла дитиною у позиції прямий перевернутий вис на кільцях» – дівчинка протрималась на кільцях 5 хв. 52 сек., наймолодшу дитину, яка самостійно здійснила сходження на Говерлу і про рекорд з підйому з перевороту на перекладині у п’ятирічному віці (55 разів).