До пошукової операції залучили водолазів та фахівців аеророзвідки ДСНС

У селі Сичавка Одеського району тривають пошуки 10-річної дівчини, яку віднесло у відкрите море на надувному крузі. Про це у п’ятницю, 19 червня, повідомили у ДСНС та поліції Одеської області.

За попередньою інформацією правоохоронців, дитина разом із прабабусею зайшла у море на стихійному пляжі поблизу однієї з баз відпочинку. Однак у дописі наголошують, що відпочинок у цьому місці офіційно заборонений.

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Через сильну течію дівчинку на надувному колі почало відносити у відкрите море. Прабабуся намагалася врятувати дитину, однак їй це не вдалося. Станом на 19 червня пошукова операція тривала. До неї залучили водолазів, фахівців аеророзвідки ДСНС та інші підрозділи. Тим часом психологи надали допомогу родині зниклої дівчинки.

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