Рятувальники у вигорілій квартирі в Рівному 20 червня

Уранці суботи, 20 червня, в пожежі в багатоповерхівці Рівного загинув 10-річний хлопчик. Рятувальники виявили тіло дитини у вигорілій квартирі.

Як повідомили в поліції Рівненської області, трагедія трапилась близько 9-ї години на вулиці Кулика і Гудачека у квартирі на сьомому поверсі.

За попередніми даними слідства, у квартирі перебували 60-річний власник помешкання, його 51-річна дружина, 14-річний син з інвалідністю та дворічний онук. Родина була на кухні, коли відчула запах диму зі спальні. Батьки почали евакуйовувати дітей, а коли повернулися за 10-річним сином, який спав у кімнаті, вже не змогли його врятувати – вогонь швидко охопив приміщення. Хлопчик загинув на місці.

Пожежу ліквідували рятувальники, однак квартира повністю вигоріла. На місці працювали екстрені служби та керівництво поліції.

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Фото поліції з місця пожежі в Рівному, 20 червня 2026 рік

Окрім того, через отруєння до лікарні доставили трьох дітей і жінку із сусідньої квартири.

Слідчі розпочали досудове розслідування за попередньою правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, якщо воно спричинило загибель людей), ст. 166 (злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною) КК України.

За даними поліції, у родині виховують восьмеро дітей, троє з яких неповнолітні. Відомо, що чоловіка неодноразово притягували до адміністративної відповідальності, зокрема за неналежне виконання батьківських обов’язків щодо виховання дітей.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії та причину виникнення пожежі.