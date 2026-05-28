Пошкоджений внаслідок підпалу позашляховик у Рівному

Рівненський міський суд виніс вирок Сергію Наумовичу та Роману Панчелюзі, які на замовлення невідомого підпалили автомобілі військовослужбовців ЗСУ в Рівному. Обвинуваченим призначили шість і сім років позбавлення волі.

Як йдеться у вироку від 18 травня, один із чоловіків отримав пропозицію від невідомого співрозмовника у телеграмі за винагороду підпалювати автомобілі в Рівному. Він погодився і долучив до справи знайомого.

Перший підпал вони влаштували у ніч на 15 липня 2024 року на вулиці Кулика і Гудачека. Обвинувачені облили легкозаймистою речовиною Volkswagen T4, який належав військовослужбовцю місцевої тероборони. Унаслідок пожежі автомобіль став непридатним для використання.

Наступної ночі чоловіки підпалили Hyundai Santa Fe, який благодійний фонд «Житець» передав військовослужбовцю 68-ї окремої єгерської бригади. Автомобіль використовували для виконання бойових завдань. Через пожежу він також став непридатним для експлуатації.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

У суді один із обвинувачених визнав, що погодився на підпал за гроші. За його словами, невідомий співрозмовник пообіцяв йому 2 тис. доларів і переконував, що автомобілі належать працівникам ТЦК. Водночас інший обвинувачений заявив, що не знав про наміри знайомого та заперечував причетність до організації підпалів.

Суддя Дмитро Яковлєв визнав Сергія Наумовича та Романа Панчелюгу винними у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та умисному знищенні майна шляхом підпалу (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 КК України). Одному з обвинувачених призначили сім років позбавлення волі, іншому – шість років ув’язнення.

Крім того, суд зобов’язав обох засуджених компенсувати судові витрати на проведення експертиз – загалом 24,2 тис. грн. Також кожен із них має виплатити потерпілим по 11,9 тис. грн матеріальної та по 7,5 тис. грн моральної шкоди. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.